André Santos sagra-se campeão do mundo WAKO Pro

O bairradino André Santos sagrou-se campeão mundial em K1 66,8 kg. O lutador do Sporting Clube de Portugal ganhou, na discussão pelo cinturão mundial WAKO Pro, ao italiano Luca Mameli em três assaltos apenas, no evento The Lion’s Crown, que decorreu no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Esta foi a primeira edição e em disputa estiveram seis títulos e a presença de 12 atletas.

Em declarações aos meios de comunicação do Sporting CP, André Santos explicou, emocionado, como decorreu o combate e como o estabelecer prioridades nos assaltos foi importante. “No início do combate, estava preso, mas também é normal, vim de duas operações, a época não tem sido fácil. Mas, depois, as coisas melhoraram, comecei a colocar em prática a minha estratégia e as minhas prioridades, que já estavam planeadas. No segundo round notei que o adversário estava a decair e com a minha pressão consegui. Era por aí a minha estratégia para o combate e variar ao máximo os golpes em cabeça, tronco e pernas. Correu bem”, referiu o atleta bairradino.

O atleta do Sporting reforçou o quanto este título era importante e recompensador: “Queria muito este título, era muito importante ganhar em casa, para os portugueses e sportinguistas. Trabalhei muito para isto e fui um justo vencedor.”

“Senti sempre o calor do público, mas principalmente no meu canto ouvir o meu pai (Paulo Santos, que também é o seu treinador) e o meu irmão (Tiago) foi fundamental”, disse André Santos.

Houve ainda tempo para uma homenagem a Tiago Santos, atleta do Sporting CP, irmão do mais recente campeão do mundo em K1.

FOTO: Sporting CP