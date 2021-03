André Santos não consegue o título mundial da WAKO

André Santos, atleta do Kickboxing do Sporting Clube de Portugal e atual campeão europeu, disputou, em Belgrado (Sérvia), o título mundial da WAKO, mas foi derrotado pelo sérvio Aleksandar Konovalov, campeão do Mundo.

O atleta bairradino, de 23 anos, lutou numa categoria acima da sua (-66,8 kg), frente a um adversário experiente e num combate com cinco assaltos de três minutos cada.

O atleta sérvio começou muito ofensivo, mas André Santos ripostou de forma eficaz, equilibrou o combate e obrigou Konovalov a recuar. Depois de assaltos muito disputados, o atleta leonino exibiu-se a grande nível e impôs o ritmo do combate nos últimos três minutos. Contudo, não seria suficiente para levar a melhor sobre o campeão do mundo e conquistar o título mundial da WAKO.

FONTE: Sporting CP