Tiago Santos sagra-se campeão do Mundo de Kickboxing

O atleta bairradino, que representa as cores do Sporting, é campeão do Mundo de Wako Pro na categoria de -68,5 kg, tendo conquistado o título em pleno Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Tiago Santos venceu o italiano Matteo Copelli, em cinco assaltos e por decisão unânime do júri, após os três juízes decidirem todos a favor do lutador sportinguista, que dominou todos os ‘rounds’, só lhe faltando mesmo o conhecido KO sobre o adversário transalpino.

No final, Tiago Santos mostrava a alegria por mais um feito para a história individual e também para o sucesso do kickboxing do Sporting CP: “Já perseguíamos este objetivo há muitos anos. Já conhecia o Copelli, um excelente lutador e vínhamos com a lição bem estudada, a tentar controlar a mão de trás, que era a mão forte. Penso que dominei, sim, e agora é desfrutar”, referiu aos meios de comunicação do clube leonino.

FOTO: Sporting CP