Com obra feita no Ginásio Curigym, onde, ao longo dos anos, com a sua persistência, competência e trabalho, tem fabricado campeões nacionais e internacionais, com particular destaque nos seus dois filhos, Paulo Santos vai treinar um dos principais clubes portugueses que aposta na modalidade, o Sporting Clube de Portugal.

Paulo Santos é o novo treinador de kickboxing do Sporting Clube de Portugal. Treinador há mais de duas décadas e ligado à modalidade há 36 anos, Paulo Santos abraça este novo desafio com o objetivo de cativar atletas e relançar a modalidade no Clube.

“É com muito orgulho que estou aqui, até porque o Sporting é o clube do meu coração desde sempre. Vou dar o meu melhor, sabendo que não vou fazer melhor do que ninguém, apenas vou fazer diferente com a intenção de que isso se reflita em sucesso para todos”, disse ao Jornal Sporting, acrescentando: “O meu foco está em cativar atletas e relançar a escola de formação que o Sporting sempre teve”.

Entretanto, André e Tiago Santos, filhos de Paulo Santos, vão participar, entre esta sexta-feira, dia 15 a 24 de outubro, no WAKO Campeonato do Mundo 2021, que se realiza em Itália.

Tiago Santos, de 22 anos, competirá na categoria K1 -63,5kg, enquanto André Santos, de 24 anos, competirá em Low-kick -63,5kg, ele que é um dos atletas mais medalhados de Portugal.