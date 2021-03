André Santos procura título de campeão do Mundo WAKO Pro

É já amanhã, a partir das 22h, em Belgrado, que André Santos, atleta bairradino do Sporting e que treina no Ginásio Curigym, vai tentar conquistar o título que lhe falta na sua carreira. Será frente ao sérvio Aleksandar Konovalov, atual campeão do Mundo. Os aficionados do Kickboxing podem seguir o combate em direto na Sport TV.

André Santos, atleta profissional do Sporting e que treina no Curigym com o pai, Mestre Paulo Santos, vai disputar, esta sexta-feira, dia 5 de março, em Belgrado, na Sérvia, o título Mundial de Kickboxing da Federação mais importante a nível Mundial, WAKO.

Depois de se sagrar campeão da Europa e do Mundo ISKA e da Taça do Mundo WAKO Pro, o atleta bairradino vai medir forças num combate de 5 assaltos de 3 minutos, com o sérvio Aleksandar Konovalov, atual campeão do Mundo. Será uma tarefa difícil, mas não impossível, frente a um opositor várias vezes medalha de ouro nos campeonatos da Europa e do Mundo, WAKO, campeão da Europa e do Mundo de profissionais WAKO, e que conta com perto de 300 combates e apenas perdeu 6 vezes.

André Santos, que se faz acompanhar pelo seu irmão Tiago e treinador, Paulo Santos, está confiante em trazer para Portugal o título que lhe falta na sua carreira. Pela primeira vez na história do Kickboxing, este título vai ter transmissão televisiva em direto, na Sport TV, às 22h.