Quatro jogos depois, o Oliveira do Bairro regressou às vitórias, e logo fora, no terreno do Alvarenga, um adversário direto na luta pela manutenção. Esta foi a quinta vitória fora de portas para os Falcões, que ficaram mais tranquilos na tabela classificativa.

Ao vencer em casa o Fiães, o Pampilhosa reforçou o terceiro lugar, isto porque o seu mais direto perseguidor, o União de Lamas, empatou (2-2) em casa com o Mourisquense. Os Pilatos estiveram a perder por 2-0, mas conseguiram evitar mais uma derrota. Um ponto que lhes pode dar alento para o futuro.

2-Dérbi bairradino que promete, com o Oliveira do Bairro a fazer a receção ao Pampilhosa. Os ferroviários atravessam um bom momento, os Falcões têm sentido algumas dificuldades em casa, jogo para tripla.

O Mourisquense, se quer fazer pela vida, não pode vacilar em casa frente ao Esmoriz.

I DIVISÃO

1-Foi uma jornada produtiva para o Mealhada. Os bairradinos venceram em casa o Mosteirô FC e, aproveitando os empates de Ovarense e Cucujães subiram ao segundo lugar, embora com os mesmos pontos dos vareiros. Excelente campanha.

Na luta pela manutenção, o Oiã, em casa derrotou o Paços de Brandão e ficou a 9 pontos da primeira equipa a descer.

O Famalicão, com alguma naturalidade, perdeu no reduto do Argoncilhe, opositor apostado na subida.

O Fermentelos só sabe empatar. Mais um empate, em casa, com o Gafanha B. O Antes, no terreno do Arrifanense, alcançou excelente empate (2-2) depois de estar a perder por 2-0. E na luta pela manutenção, a Juve Force trouxe de Frossos excelente vitória, afundando ainda mais o Beira-Vouga na classificação.

2-O Mealhada tem deslocação curta a Ponte de Vagos. A Juve Force, capaz do melhor e do pior, pode causar problemas, mas a equipa de Davide Dias tem argumentos para regressar a casa com pontos.

O mesmo se aplica ao Oiã na visita ao reduto do Gafanha B.

Um pouco mais difícil será a tarefa do Famalicão em casa, diante do Arrifanense, atendendo à má prestação dos bairradinos.

O Fermentelos joga fora com o Mosteirô FC, adversário que está na zona de descida. Será desta que os Pimpões regressam às vitórias?

O Antes volta a jogar fora, no terreno do Beira-Vouga. Os mealhadenses podem aproveitar a fase menos boa do seu adversário para pontuar.

II DIVISÃO

ZONA SUL. 1-Com a LAAC de folga, o CRAC, em casa, goleou o Luso e apanhou a equipa de Aguada de Cima na liderança.

Ao empatar em casa com o Pessegueirense, o Mamarrosa viu fugir-lhe o terceiro lugar para o Calvão. A formação do concelho de Vagos venceu no terreno do Paredes do Bairro.

Em queda livre está o Bustos, que não ganha há seis jogos. E para agravar as coisas, sofreu pesada derrota no Bom Sucesso (6-0).

O Águas Boas voltou a perder terreno ao perder em casa com o Vaguense, e o Valonguense aproxima-se do quinto lugar, depois de golear o Santo André em casa.

Em grande, com três vitórias seguidas, está o VN Monsarros, que goleou fora o vizinho Azenha.

O Sosense não desperdiçou o fator casa e venceu o Aguinense, tal como o Carqueijo diante da Juve Force B.

2-O CRAC joga na casa do vizinho Vaguense e terá de ser igual a si próprio para não ser surpreendido.

Face à irregularidade do Águas Boas, a LAAC, em casa, não deverá ter problemas para vencer.

O Calvão recebe o Valonguense disposto a manter o terceiro posto. O Mamarrosa, que vem logo atrás na classificação, joga no Luso e não quer meter água.

Em casa, o Bustos tem todas as condições para regressar às vitórias frente ao Carqueijo.

No dérbi concelhio, o Paredes do Bairro joga na casa do Aguinense apostado em voltar aos triunfos.

O Azenha tudo fará para somar pontos na casa da Juve Force B.

O empate poderá marcar as partidas Santo André-Bom Sucesso e Pessegueirense – Sosense.