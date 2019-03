No próximo dia 4 de abril, a PwC vai realizar, em parceria com o Município de Anadia, o Invest em Anadia, a ACIB, a AIDA e o Curia Tecnoparque, a Conferência “A Fiscalidade dos Preços de Transferência”.

Esta conferência terá início pelas 14h30, no Auditório do Curia Tecnoparque.

Programa

14h30 – Introdução | Clara Dithmer

14h45 – Relevância da fiscalidade dos preços de transferência: da gestão ao cumprimento de obrigações fiscais | Clara Dithmer

15h15 – Recentes desenvolvimentos legislativos em Portugal: o que fica por fazer? | João Babo Silva

15h45 – Tendências internacionais da fiscalidade dos preços de transferência: Prestação de serviços intragrupo, Ativos intangíveis e propriedade intelectual, Operações financeiras intragrupo, Conversão de modelos de negócio | Clara Dithmer e João Babo Silva

16h45 – Organização da documentação fiscal dos preços de transferência: Aspetos críticos | Clara Dithmer

17h15 – Conclusão | Clara Dithmer

17h30 – Encerramento | Clara Dithmer