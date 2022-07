Centro Qualifica de Anadia mobiliza 500 participantes em Conferência Internacional

Evento chamou a atenção para as mutações decorrentes da globalização das economias, da emergência da sociedade do conhecimento e da aprendizagem ao longo da vida.

O Cineteatro Anadia foi palco, no passado dia 24 de junho, de uma conferência internacional subordinada à temática da Educação de Adultos.

Promovida pelo Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA) em parceria com a Universidade Aberta, este evento contou com a participação de mais de 500 congressistas de vários países, uma vez que teve transmissão online.

Na ausência do Ministro da Educação, João Costa, a sessão de abertura foi presidida por Filipa Jesus, presidente do Conselho Diretivo da ANQEP [também em representação do ministro] e por Teresa Cardoso, presidente da autarquia anadiense.

Reconhecendo que os dois anos de pandemia causaram vários constrangimentos, afetando também a Educação e Formação de Adultos, com diminuição acentuada da atividade dos centros, Filipa Jesus destacou, ainda assim, os avanços significativos registados, seja no desempenho da rede de centros a nível nacional, seja ao nível dos instrumentos de apoio à atividade dos Centros Qualifica que foram criados.

Carta de Qualidade dos Centros Qualifica, novo referencial de competências chave do ensino básico, Acelerador Qualifica (que representa um investimento total de 55 milhões de euros) e Projetos Locais Promotores de qualificação – nível B1, B2 e B3 (com um investimento global de 40 milhões de euros), ambos no âmbito do PRR, foram temas que Filipa Jesus destacou durante a sua intervenção, na medida em que a sua execução “permitirá dar um impulso muito significativo a esta área de formação”. Medidas, diria ainda, “com enorme potencial de inclusão”.

