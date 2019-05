Quando falta ainda uma jornada para o final da prova, está tudo decidido no Campeonato SABSEG. Com o Beira-Mar há muito campeão, a jornada 33 confirmou o segundo lugar do Bustelo e as despromoções de Macieirense e Mansores, que se juntam a Vista Alegre, Alvarenga e Mourisquense para a 1.ª Divisão.

O Pampilhosa tinha uma ténue esperança de ainda chegar ao segundo lugar, mas o empate em casa com o Oliveira do Bairro e a vitória do Bustelo frente ao São João de Ver, foi insuficiente para entrar na Taça de Portugal da próxima época.

O Mourisquense saiu de Esmoriz com mais uma derrota.

2-O Oliveira do Bairro despede-se dos seus sócios frente ao já condenado Vista Alegre, esta sexta-feira, às 21h.

Os Falcões ainda podem chegar ao oitavo lugar, para isso terão de ganhar e esperar que o Avanca não vença no reduto do Macieirense.

Domingo, o Pampilhosa joga no terreno do Paivense ainda com a perspetiva de chegar ao terceiro lugar. Terá de vencer e esperar escorregadela do São João de Ver.

Num jogo entre equipas despromovidas, o Mourisquense, em casa, frente ao Alvarenga, terá de fazer o seu melhor.

I DIVISÃO

1-Num jogo onde não podia vacilar, o Antes deu chapa cinco ao Beira-Vouga e, a uma jornada do fim, garantiu a manutenção. Quem não foi capaz de garantir essa proeza, apesar do empate a dois golos na Mealhada, foi a Juve Force, que acompanha o Gafanha B, Mosteirô FC, Beira-Vouga e Famalicão. A equipa da Gafanha da Nazaré, obrigada que estava a ganhar, empatou a um golo em Oiã.

O Famalicão averbou mais uma derrota, desta vez no terreno do Arrifanense, e o Fermentelos, depois de quatro derrotas seguidas, tirou a barriga de misérias e goleou (5-2) em casa o Mosteirô FC.

2-A última jornada é totalmente para cumprir calendário. O destaque vai para o dérbi Famalicão – Antes. Ambos querem acabar da melhor maneira, isso não é possível. Os mealhadenses levam ligeira vantagem.

O Oiã tem todas as condições para vencer no reduto do Mosteirô FC e acabar uma época sem grandes sobressaltos, onde ainda é possível o nono lugar.

O mesmo se aplica ao Fermentelos na casa da Juve Force, embora acreditamos que a equipa de Ponte de Vagos queira deixar uma imagem positiva, apesar da descida de divisão.

O Mealhada é favorito na deslocação a Frossos para medir forças com o condenado Beira-Vouga.

II DIVISÃO

ZONA SUL. 1-Numa jornada com muitos golos, a LAAC, em casa, diante do CRAC (duas equipas que subiram de divisão), mostrou que é a equipa claramente mais forte da Zona Sul ao vencer por 2-0.

O terceiro classificado, o Calvão ganhou por uma mão cheia de golos em casa ao Bom Sucesso.

E o Bustos não se ficou atrás e aplicou meia dúzia ao Ribeira/Azenha.

Em grande continua o VN Monsarros, que venceu no terreno da Juve Force B e continua firme no quinto lugar.

O Mamarrosa perdeu por 4-0 no terreno do Vaguense, o mesmo resultado verificado na vitória do Valonguense na casa do Aguinense.

Com alguma surpresa, o Paredes do Bairro perdeu em Pessegueiro do Vouga. O Sosense foi ao Luso vencer e o Santo André levou a melhor em casa diante do Carqueijo.

2-O VN Monsarros – Bustos será um jogo a ter em conta pela boa campanha das duas equipas. Os vilanovenses, em caso de vitória, podem ficar a dois pontos do seu adversário. Jogo de tripla.

Em casa, o Mamarrosa vai tentar contrariar o favoritismo da LAAC, tal como o Águas Boas no reduto do CRAC. Já o Calvão não deverá ter dificuldades de maior para ganhar no Carqueijo.

O Paredes do Bairro é favorito na receção ao Luso, e no dérbi concelhio, o Sosense, diante do Vaguense, tem do seu lado o fator casa.

O Santo André é bem capaz de trazer pontos da Azenha, o que acreditamos que não aconteça ao Aguinense na deslocação ao Bom Sucesso.

O Valonguense deverá somar os três pontos frente ao Pessegueirense.

A Juve Force B folga.