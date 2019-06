As atletas femininas do Clube de Ciclismo da Bairrada deslocaram-se a Penalva do Castelo para as duas últimas provas pontuáveis para a Taça de Portugal Femininas Jogos Santa Casa, que decorreram no passado sábado.

Da parte da manhã, enfrentaram um contrarrelógio individual com cerca de 6,4 quilómetros, em que a cadete Beatriz Pereira alcançou a 2.ª posição. Em juniores, Beatriz Martins terminou em 3.º lugar e Margarida Martins em 7.ª. Já em elites, Ana Rita Valido alcançou a 12.ª posição.

Na tarde de sábado, decorreu a última prova onde se decidiu a liderança da Taça de Portugal. Após os 35,1 quilómetros, Beatriz Pereira alcançou o 1.º lugar que, aliado à sua regularidade nas restantes provas da Taça, permitiram-lhe conquistar a Taça de Portugal em cadetes. Já a júnior Beatriz Martins alcançou a 4.ª posição depois de percorridos os 46,8 quilómetros de prova e, em elites, Ana Rita Valido terminou em 16.º lugar.

No ranking final da Taça de Portugal, as atletas do CC Bairrada alcançaram, em cadetes, Beatriz Pereira (1.º) e em juniores Beatriz Martins (3.º), Sara Neves (8.º) e Margarida Martins (9.º).

Por equipas, o Clube de Ciclismo da Bairrada classificou-se na 7.ª posição.