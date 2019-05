O Instituto Profissional da Bairrada (IPB) conquistou mais um prémio internacional, desta vez na Áustria, ao integrar a equipa que venceu o Entrepreneurship: Imagination@Work, no âmbito do programa Erasmus +.

Convidada para acompanhar a equipa oliveirense, a vereadora da Educação do Município de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas, manifestou “orgulho pelo desempenho dos alunos do IPB, que culminou num prémio merecido, face à qualidade do trabalho desenvolvido”.

A autarca aponta que foi “mais uma demonstração da qualidade do ensino do IPB e da capacidade criativa e empreendedora dos nossos jovens”, antecipando “um futuro promissor não só para estes alunos e para o próprio instituto, como também para o concelho”.

Daniel Jesus e Diogo Moura, de 17 anos, representaram os alunos do IPB na cidade austríaca de Deutschlandsberg, onde se realizou o evento final do projeto, entre os dias 12 e 18 de maio. Os restantes elementos da equipa, Diogo Guedes, Francisco Almeida, Bernardo Torres, André Rocha e Rafael Santos, todos do Curso Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, tiveram a oportunidade de marcar presença noutras fases do projeto, que decorreram nos vários países participantes.

Leia mais na edição de 23 de maio do Jornal da Bairrada.