Integrado na comemoração dos 100 anos da Marca, a Citroën Portugal vai restaurar, de forma gratuita, um automóvel antigo pertencente a um proprietário particular.

O processo passa por um passatempo – Citroën Love Stories – ao qual se poderão candidatar, até ao dia 4 de julho, os clientes particulares que tenham um automóvel da marca com mais de 8 e menos de 15 anos, em Portugal Continental. Uma vez selecionadas as candidaturas, um júri interno da Citroën Portugal escolherá o Citroën que será alvo de um makeover, levando o seu proprietário a poder viver novas emoções no seu renovado automóvel.

Quem quiser ver o seu Citroën restaurado, com o mesmo brilho que tinha quando, há uns anos, o foi buscar ao stand deverá participar no passatempo “Citroën Love Stories”, acedendo ao site https://www.citroen.pt/lovestories.html, consultar o regulamento, preencher o formulário que contempla um conjunto de informações e de fotos sobre a viatura e o seu proprietário, e enviá-lo para a Citroën Portugal por carta registada, através do email lovestories@citroen.com, ou entregá-lo num Concessionário ou Reparador Autorizado Citroën.

No ano em que a Marca apaga as velas dos seus 100 anos, esta é uma das ações que a Citroën Portugal vai levar a cabo e que permitirá a um seu cliente ter a experiência de ver o seu carro do dia-a-dia restaurado.

O processo de apresentação das candidaturas decorre até ao dia 4 de julho e o vencedor será conhecido até ao próximo dia 31 de julho. Serão aceites veículos com matrícula entre o dia 1 de janeiro de 2004 e 31 de dezembro de 2011. Entre os diferentes requisitos e critérios de seleção, três terão um peso determinante na eleição: o estado da viatura, o facto de ser o automóvel de uso habitual e a história que o seu proprietário tem com a Marca.

O restauro decorrerá então até ao dia 31 de outubro, data em que o Citroën renovado será entregue ao seu proprietário.

Calendário da ação de Makeover

•4 de julho: Data limite para entrega de Candidaturas

•31 de julho: Anúncio da candidatura vencedora,

•10 de agosto: Entrega do automóvel a restaurar nas instalações da Automóveis Citroën,

•Entre setembro e outubro: renovação do automóvel,

•31 de outubro: Entrega do automóvel restaurado ao seu proprietário.