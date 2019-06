Depois de alguma espera, eis que surge a tão desejada data para a final do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão. Frente a frente estarão as duas melhores equipas da época 2018/2019, o Moita Rugby Clube da Bairrada e a Escolinha de Rugby da Galiza, e que conquistaram no campo o direito de jogar esta final.

O jogo disputa-se este sábado, dia 8, às 17h, no Campo de Honra do Estádio Universitário de Coimbra, e a direção do clube bairradino espera uma deslocação em massa dos seus adeptos e amigos para uma grande festa do Rugby.