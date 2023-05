O Rugby da Moita volta a fazer história ao alcançar mais um título nacional para o seu palmarés.

Pela segunda vez consecutiva, a equipa feminina de Sub-18 do Moita Rugby Clube da Bairrada sagrou-se campeã nacional no circuito nacional de Sevens.

A equipa bairradina dominou completamente o circuito e foi uma justa vencedora.

Este título premeia o trabalho realizado pela equipa nesta variante do rugby e prova que o clube está no caminho certo no rugby feminino nacional.