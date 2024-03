“O recurso ao voluntariado desportivo é o caminho que devemos trilhar”, refere o presidente do MRCB

No passado dia 24 de fevereiro, o Moita Rugby Clube da Bairrada (MRCB) festejou 49 anos do rugby na Aldeia da Moita. O clube tem crescido a olhos vistos, tanto ao nível das infraestruturas, mas também a nível desportivo e contratou um estagiário a tempo inteiro para divulgar a modalidade em várias instituições da região.

José Carlos Almeida, o presidente, cujo mandato acaba em junho, não garante a continuidade e é apologista que as direções devem mudar. Diz que a mentalidade das pessoas mudou, mostra-se esperançado na manutenção da equipa sénior masculina na 1.ª Divisão, e não esconde o orgulho de ver Beatriz Rodrigues na Seleção Nacional.

Na sua opinião, desde que assumiu a presidência, que as coisas estão a correr bem, mas diz que notou algumas mudanças boas e outras menos boas, que o surpreenderam. “Na minha análise, algumas delas necessitavam ser corrigidas e é o que estamos a tentar fazer, mas que, por ter a ver com comportamentos e hábitos, não tem sido fácil. A mentalidade das pessoas mudou, encontrei hábitos diferentes que não me agradaram e que tentei alterar, alguns com bons resultados.”

O seu mandato acaba em junho deste ano, e questionado se vai continuar como presidente, José Carlos Almeida afirmou: “Quando aceitei o convite foi para um mandato, dando assim o meu contributo para a continuidade diretiva do clube. Entendo que somos bastantes e que o clube tem muitos amigos, atletas e simpatizantes, que podem e devem ajudar neste caminho contínuo. Sempre defendi que as direções devem mudar sempre, porque só assim garantimos a renovação de ideias, de novas posturas e de fazermos sempre coisas diferentes, no sentido de inovarmos o percurso da nossa coletividade.”

Leia a entrevista completa na edição impressa desta semana