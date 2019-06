Caiu o pano do longo campeonato da 2.ª Divisão, ficando apenas a faltar a decisão do título de campeão, que irá opor o vencedor da Zona Norte, o Pinheirense e o vencedor da Zona Sul, a LAAC, jogo marcado para este domingo.

Na última jornada pouco ou nada foi alterado na classificação. Um dos principais atrativos era saber se o VN Monsarros conseguiria chegar ao quarto lugar e ultrapassar o Bustos. Os vilanovenses que vinham de uma série de oito vitórias consecutivas não foram além de um empate em casa frente ao Calvão. A equipa da casa esteve a perder por dois golos sem resposta e na segunda parte conseguiu o empate. Fica a brilhante época da equipa comandada por Carlos Cardeira, sem qualquer dúvida a sensação do campeonato, tendo alcançado a melhor classificação dos últimos 25 anos.

A LAAC despediu-se com um empate a um golo no terreno do Paredes do Bairro. Os locais, em caso de vitória, podiam aspirar em ficar na sexta posição, que ficou na posse do Valonguense que acabou por perder, em casa, diante do Vaguense. No ano do regresso ao futebol sénior, o conjunto de Vagos acabou por fazer uma campanha positiva.

O Águas Boas partiu para a última jornada na décima posição e, pela conjugação de outros resultados, conseguiu o oitavo lugar. Os canarinhos venceram no terreno do Sosense, e o Mamarrosa (acabou no nono lugar) foi surpreendido em casa pelo CRAC.

O Luso deu um ar da sua graça ao golear fora o Bom Sucesso, mas a prestação da equipa ao longo do campeonato ficou longe das expetativas, como o provam o 14.º lugar.

Em casa, o Ribeira/Azenha despediu-se com uma vitória frente ao Aguinense e subiu uma posição (17.º lugar) na classificação. Diga-se, em abono da verdade, que se esperava mais destas duas equipas, com os guinatos a ostentarem a lanterna vermelha.

E também muito se esperava do Carqueijo, que ficou na cauda da tabela (16.º lugar) e que terminou a sua prestação da pior maneira, ao perder, em casa, com o Pessegueirense.

Numa partida entre vizinhos, Juve Force B e Santo André anularam-se mutuamente, como comprova o nulo final.

SUPERTAÇA

O Beira-Mar juntou ao título de campeão do Campeonato SABSEG à Supertaça, ao derrotar nos pontapés de penalty o São João de Ver, por 4-3, depois de um empate a um golo no tempo regulamentar.

FINAL – 2.ª DIVISÃO

Domingo encerra oficialmente a época de 2018/2019 da Associação de Futebol de Aveiro com a realização do jogo do título da 2.ª Divisão. Pinheirense e LAAC serão os protagonistas. A equipa de Pinheiro da Bemposta alcançou 25 vitórias, 9 empates e 2 derrotas, marcou 86 golos e sofreu 23. Já a equipa de Aguada de Cima terminou o campeonato da Zona Sul com 30 vitórias, 5 empates e uma derrota, 108 golos marcados e 30 sofridos. Estas estatísticas, por vezes, não querem dizer nada, há quem diga que as competições a norte do distrito são mais fortes, o poderio económico também.

É uma final que terá lugar no Estádio Municipal de Albergaria-a-Velha, que pode ser decidida nos detalhes. Os aguadenses estão confiantes de que podem trazer o caneco para casa.