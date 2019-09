Num jogo com muitos golos (5), o Pampilhosa, que esteve duas vezes em desvantagem, deu a volta no tempo de compensação ao vencer em casa o São Vicente Pereira. Os ferroviários dividem a liderança com São João de Ver, União de Lamas e Ovarense.

Em sentido inverso está o Oliveira do Bairro, que sofreu a segunda derrota no reduto do Alba e ocupa um dos lugares de descida. Preocupante início de campeonato para os Falcões. Reforços, precisam-se!

2-Domingo, o Oliveira do Bairro recebe o Carregosense, opositor que tem os mesmos objetivos dos bairradinos. Um jogo onde é obrigatório ganhar.

Em Avanca, o Pampilhosa vai ter pela frente um osso duro de roer. Tudo poderá ser decidido nos detalhes.

I DIVISÃO

1-Num jogo com alternância no marcador, o Fermentelos saiu de Antes com os três pontos e lidera juntamente com o Vista Alegre e São Roque.

Depois da excelente entrada, a LAAC cedeu em casa. A equipa de Aguada de Cima esteve a ganhar por 2-0 frente à EF Rui Dolores, mas o adversário deu a volta e só nos descontos os locais evitaram a derrota (3-3).

Calvão e CRAC tiveram uma entrada em falso. O primeiro perdeu em casa com o Mansores; o segundo em São Roque, enquanto o Mourisquense não foi além de um nulo em Argoncilhe.

2-Na receção ao Calvão, o Fermentelos tem tudo para continuar no rumo das vitórias e segurar a liderança.

Pinheirense e LAAC reeditam a final da 2.ª Divisão, onde o primeiro alcançou o título. Desta vez acreditamos que os aguadenses conquistem pontos.

O Mourisquense não terá problemas de maior para se desenvencilhar da ACRD Mosteirô, que ainda não pontuou. O mesmo não se aplica ao CRAC, que recebe um dos líderes, o Vista Alegre, que entrou com tudo no campeonato. Em duas jornadas já leva 11 golos.

O Antes desloca-se ao reduto do Macieirense, adversário que luta pela subida. Um ponto já não seria nada mau.

TAÇA DO DISTRITO

1-Para a 1.ª eliminatória, as equipas da Zona Sul (não todas, pois houve delas que não jogaram, deixaram boas indicações para o que se segue. Em Avanca, contra o Santiais, o Bustos goleou por 4-0 e mostrou argumentos para excelente época no terceiro campeonato da AFA.

Num jogo recheado de golos, o Aguinense, que esteve a ganhar por 3-0, permitiu a reação do Famalicão, que empatou, e só no final é que os guinatos consolidaram a vitória. Ambas as equipas deixaram boas indicações.

Bom Sucesso e VN Monsarros terminaram o jogo com um empate (4-4), mas, na lotaria das grandes penalidades, a equipa da casa levou a melhor. Os vilanovenses mostraram que podem fazer mais uma grande época.

Duas equipas com plantéis renovados exibiram bom futebol, com Azenha e Santo André a fecharem o jogo com um empate a três golos. A equipa da Vigia foi mais forte nos penalties.

O Mealhada recebeu a Juve Force e acabou eliminado, num jogo com duas expulsões. Este domingo, as duas equipas voltam a medir forças, desta vez para o campeonato.

II DIVISÃO

ZONA SUL. 1-Depois da taça, vem o campeonato. O Bustos parte como um dos favoritos e, na estreia em casa, contra o Sosense, a vitória não deve fugir.

O Águas Boas joga na casa do Ribeira/Azenha. As muitas mudanças nos locais ainda não estão no ponto, e os visitantes podem aproveitar-se disso.

No dérbi concelhio, o VN Monsarros recebe o renovado Paredes do Bairro, num jogo com ligeiro favoritismo para os vilanovenses.

O Mamarrosa joga na casa do Bom Sucesso e tem boas hipóteses de ter sucesso, como o Aguinense na deslocação a Rocas do Vouga.

O fator casa poderá fazer prevalecer nos pratos da balança a favor do Famalicão diante do Beira-Vouga.

Mealhada e Juve Force voltam a encontrar-se, desta vez em Parada de Cima. Para a Taça de Aveiro, os locais levaram a melhor. Será que a história se repete?

Ainda à procura das melhores soluções, no Carqueijo – Santo André prevê-se um jogo equilibrado.

O Valonguense, apostado na subida, joga em casa com o Vaguense e deverá somar os três pontos.