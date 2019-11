O bairradino André Santos, de 22 anos de idade, que treina no Ginásio Curigym e que é atleta profissional do Sporting CP, foi desafiado a combater para o título Mundial da WAKO Pro, na disciplina de K1, sendo mesmo a atração principal deste grandioso evento, que terá lugar a 21 de dezembro, em Paris, França.

Um duelo de 5 assaltos de três minutos onde o seu oponente é nada mais nada menos que o campeoníssimo Mohamed Galaoui, vedeta francesa com um palmarés invejável. O atleta, de 32 anos de idade, tem mais de 70 combates realizados, 28 ganhos por KO, campeão Mundial WAKO, campeão Intercontinental WAKO, campeão Europeu ISKA, campeão Europeu WAKO, campeão Europeu MuayThai e campeão do Mundo FIBA.

Já combateu na Liga Profissional em Boxe, Kick, K1, Full-contact, MuayThai e Savate.

Embora de tenra idade, André Santos já fez prova que está à altura para este grande confronto. Conta com 14 combates na Liga Profissional, 14 vitórias e 5 KO, atleta da Seleção Nacional e com estatuto de Alto Rendimento. Do seu registo é campeão do Mundo ISKA Pro, campeão da Europa WAKO PRO, campeão da Europa ISKA Pro Am, vencedor da Taça do Mundo WAKO, campeão da Europa ISKA Pro Am, campeão Ibérico WKF Pro, medalha de ouro no Campeonato do Mundo WKF e contabiliza ainda quatro medalhas nos campeonatos da Europa e do Mundo WAKO.