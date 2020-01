O Comando Territorial de Aveiro da Guarda Nacional Republicana, através da secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário de Águeda, realizou uma ação solidária no âmbito do Programa Idoso em Segurança.

A ação, que decorreu no dia 23, consistiu na entrega de seis cabazes solidários, constituídos por géneros alimentares e bens de primeira necessidade, a pessoas carenciadas residentes no concelho de Águeda.

“Tendo em conta a quadra natalícia e o espírito de solidariedade e partilha característica desta época, os militares que constituem o efetivo dos Postos Territoriais de Águeda, Albergaria-a-Velha, Arrancada do Vouga, Sever do Vouga e do Destacamento Territorial de Águeda, contribuíram de forma voluntária para angariar os bens, tendo constituído seis cabazes a distribuir pelos idosos que vivem em situação de especial vulnerabilidade, referenciados no programa Idoso em Segurança”, assegura nota da GNR.

Refira-se que os cabazes foram distribuídos a idosos dos concelhos de Águeda, Albergaria-A-Velha e Sever do Vouga.