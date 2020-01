Os números falam por si e mostram o dinamismo do comércio tradicional no concelho de Anadia.

Este ano aderiram ao sorteio de Natal promovido pela ACIB (Associação Comercial e Industrial da Bairrada) 337 espaços comerciais, mais 27 do que em 2018, enquanto que concorreram ao concurso de “Montra de Natal” 87 lojas.

Na última sexta-feira, dia 10 de janeiro, o Cineteatro Anadia serviu de palco ao sorteio de Natal do Comércio Local, evento que antecedeu o tradicional Concerto de Ano Novo e Reis. Um momento que seria também aproveitado para proceder à entrega dos certificados aos vencedores dos concursos de “Montras de Natal” e da decoração das “Garrafas Magnum de Espumante”.

Na ocasião, o vereador da autarquia anadiense, Ricardo Manão, destacou a grande adesão registada, este ano, por parte dos comerciantes, mas também o maior volume de vendas e do número de lojas e estabelecimentos aderentes ao Sorteio de Natal. Por isso, avançou que a iniciativa “começa a dar bons frutos”, já que tem vindo a registar um aumento substancial, de ano para ano.

Também Renato Almeida, presidente da ACIB, deu conta da grande participação, mas também do “empenho e dinamização” nas iniciativas, ainda que reconheça a dificuldade em concretizar parcerias e dinamismos, sendo certo que a ACIB vai continuar a trabalhar “para que no futuro se possa fazer mais pelo comércio local” no concelho. Na ocasião, realçou o bom gosto, originalidade e imaginação, não só na conceção das montras, como também na decoração das garrafas de espumante.

A título de curiosidade, refira-se ainda que a freguesia que solicitou mais rifas nesta edição, com 38 estabelecimentos inscritos, foi a de Sangalhos. Por isso, a ACIB reconhece igualmente a colaboração dos autarcas nas várias freguesias, que tem sido determinante para o sucesso da iniciativa, registado pelo aumento das inscrições no sorteio relativamente ao ano anterior.

Ler mais na edição impressa ou digital