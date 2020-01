A cada jornada que passa, a vida está mais difícil para o Oliveira do Bairro no Campeonato SABSEG. Num jogo entre duas equipas aflitas, a equipa de Maná, que continua sem pontuar, perdeu no terreno do Cucujães. Com mais esta derrota, os Falcões desceram para a última posição e, a diferença para a primeira equipa a não descer, já é de 10 pontos. Muita fruta!

Como se previa, o Pampilhosa, em casa, levou a melhor sobre o Estarreja e manteve a quarta posição.

2-Domingo realiza-se a última jornada da primeira volta. Em casa, o Oliveira do Bairro terá pela frente um adversário que ocupa a segunda posição, a Ovarense, sem dúvida a sensação do campeonato, visto que subiu de divisão na época passada. Para continuar a acreditar que é possível a manutenção e fazer uma segunda volta de grande nível, só resta aos bairradinos ganhar.

O Pampilhosa desloca-se a Fiães e tem tudo para trazer os três pontos, face ao mau momento do seu oponente.

I DIVISÃO

1-O Fermentelos deixou dois pontos na casa do vizinho Mourisquense ao empatar a um golo. Não perdeu a liderança, mas viu o Vista Alegre encurtar distâncias para um ponto.

A LAAC, na era Augusto Semedo, perdeu pela primeira vez em São Roque e também o terceiro lugar, baixando uma posição na tabela.

Cinco jogos depois, o Antes regressou às vitórias. Foi em casa diante do Pinheirense, o que deixou mais confortável a equipa do concelho da Mealhada na classificação.

A penar continuam as duas equipas do concelho de Vagos, mergulhadas nos dois últimos lugares da classificação. Em casa, num jogo em que estava obrigado a ganhar, o Calvão perdeu com outro aflito, a EF Rui Dolores.

Já o CRAC sofreu a 11.ª derrota no terreno do Argoncilhe.

2-Frente ao aflito Arrifanense, o Fermentelos, em casa, tem tudo para regressar às vitórias. E até pode alargar de novo a distância para o segundo classificado, visto que há esse grande jogo LAAC – Vista Alegre. Pela classificação e pela diferença que se verifica, acreditamos que os dois primeiros lugares estão entregues. A luta é por mais duas vagas e para continuar dentro dela, a equipa de Aguada de Cima não pode deslizar, pois a concorrência aperta.

O Mourisquense joga no reduto do Macieirense, opositor que também luta pela subida. Nenhuma das equipas pode perder.

O Antes joga na casa do surpreendente Paços de Brandão, adversário que está no terceiro posto. Jogo complicado para os bairradinos.

Frente a adversários da sua igualha, será desta que CRAC e Calvão pontuam? A equipa de Parada de Cima recebe a ACRD Mosteirô, que também está na zona vermelha, ao passo que os calvonenses vão à casa do Pinheirense, que está um pouco melhor.

II DIVISÃO

ZONA SUL. 1-O líder Valonguense empatou na casa do Beira-Vouga e viu a Juve Force, que ganhou em casa ao Famalicão, reduzir a diferença para quatro pontos. Ao golear em casa o Santo André, o Aguinense continua firme no terceiro lugar. Logo atrás vem o Mealhada, que venceu no terreno do Mamarrosa, tal como o Bustos, que foi à Azenha golear o Ribeira.

Num jogo cheio de golos, o VN Monsarros regressou em casa às vitórias diante do Bom Sucesso. Quem anda arredado delas é o Águas Boas, que sofreu a quarta derrota consecutiva frente ao Rocas do Vouga e já é sétimo.

O Paredes do Bairro foi surpreendido em casa pelo Carqueijo, e o Sosense, depois de quatro derrotas consecutivas, levou a melhor em casa sobre o vizinho Vaguense.

2-Em jornada de dérbis, o Bustos – Águas Boas promete emoção, com ligeiro favoritismo para os locais, tal como a Juve Force na casa do Santo André.

Mais equilibrado prevê-se o Famalicão – VN Monsarros.

O Valonguense não deve descurar o fator casa diante do Mamarrosa, enquanto o Aguinense terá de ser igual a si próprio na deslocação ao terreno do Vaguense. Também não esperamos grandes dificuldades ao Mealhada na receção ao Sosense.

O Paredes do Bairro, à procura do seu melhor, não terá pela frente adversário fácil, o Rocas do Vouga.

Em casa, frente ao Beira-Vouga, o Carqueijo tudo fará para pontuar.

Os dois últimos jogam em Aradas, com o Bom Sucesso a medir forças com o Ribeira/Azenha, onde a lanterna vermelha poderá mudar de dono.