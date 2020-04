Uma mensagem solidária e amiga com todas as pessoas que são acompanhadas pela CERCIAG e suas famílias foi o que pretenderam transmitir alguns colaboradores e amigos desta Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda.

Através de um cover da música “Stand by me”, Ana Santos, Cátia Henriques, Liliana Marques, Sara Norte, Sara Costeira e Thomas Cravo pretendem transmitir “uma palavra de conforto e com a qual pretendemos dizer «estamos aqui, estamos com todos vocês!»”, esclareceu ao JB uma das participantes, Cátia Henriques.

Através da música passa-se também “uma mensagem de ânimo e coragem para todos os colaboradores, que durante esta fase, têm dado o melhor de si para que todas as pessoas acompanhadas pela CERCIAG, e em particular as que estão no Lar Residencial em confinamento, se sintam apoiadas e reconfortadas”.

O vídeo começa com uma mensagem de Sara Norte, atriz que mantém uma forte ligação à CERCIAG desde a sua presença no evento CERCIAG em Movimento 2018.