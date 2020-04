Os Jogos Olímpicos foram adiados pela primeira vez na história, devido ao surto do novo coronavírus, depois de três cancelamentos provocados pelas grandes guerras mundiais, em 1916, 1940 e 1944.

As competições da 32.ª Olimpíada estavam marcadas para Tóquio, entre 24 de julho e 9 de agosto e, num momento em que os atletas nem sequer conseguem treinar, levou ao adiamento, anunciado no dia 24 de março, pelo Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, após reunião com o primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo. “Era a única coisa que fazia sentido.”

Entretanto, aqueles dois organismos anunciaram, esta segunda-feira, dia 30 de março, nova data, de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

Um dos atletas com presença garantida em Tóquio 2020, é o ciclista bairradino Nelson Oliveira.

O corredor da equipa espanhola Movistar, questionado sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos para o verão de 2021, foi perentório: “Acho que foi a decisão mais acertada.”

Nelson Oliveira já tinha alcançado os mínimos. Se é um revés visto que é mais um ano em cima e terá na altura 32 anos e sobre se ia participar no contrarrelógio ou na prova de estrada, o corredor natural de Azenha, Vilarinho do Bairro, adiantou que “no ciclismo funciona de maneira diferente, podemos levar dois atletas e esses dois atletas é o selecionador que escolhe. No meu caso irei fazer a prova em linha e o crono”, convicto que nenhum atleta terá de começar da estaca zero, pois os tempos alcançados em 2020 são válidos.Nesta fase tão conturbada das nossas vidas, a Federação Portuguesa de Ciclismo deu indicações que os ciclistas profissionais podiam treinar na via pública desde que o façam sozinhos. Tem treinado e por onde? “Tenho evitado ao máximo sair de casa, tenho feito rolos, ou seja, treino indoor.”

As grandes competições a nível mundial, como a Volta a França, Espanha ou Itália também podem ser adiadas. Sobre as consequências que poderá trazer para os ciclistas, Nelson Oliveira deu a sua versão: “A Volta à Itália já foi adiada e vamos ver se não é mesmo cancelada este ano. Quanto ao resto das grandes voltas, esperemos que este mau momento em que se encontra o mundo melhore rapidamente.”

Há clubes, por falta de competição, que estão a ponderar cortar nos salários. Teme esse cenário? “Não o temo, mas se tiver que ser não teremos outra opção se não aceitar.”