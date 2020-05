Foram realizados nas IPSS do concelho de Anadia, mais de 600 testes de diagnóstico da infeção por COVID-19, numa operação coordenada e realizada pela UCC (Unidade de Cuidados na Comunidade) Anadia, do ACES Baixo Vouga, em estreita colaboração com as Unidades de Saúde Pública e de Cuidados de Saúde Personalizados (I, II e III).

De acordo com a coordenadora da UCC Anadia, Silvana Marques, esta equipa está “a acompanhar todas as situações consideradas de risco com grande rigor, sendo que o encaminhamento e seguimento clínico dos profissionais e utentes testados, segue as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde”. Silvana Marques adianta ainda que estão previstas “novas programações no decorrer nestes próximos dias, pelo que continuaremos a estar atentos a esta causa”, na certeza de que “vamos ficar todos bem, se todos trabalharmos com a mesma dedicação”.

Ler mais na edição impressa ou digital