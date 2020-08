A GNR, através do Destacamento Territorial de Anadia, apreendeu no dia 9 de agosto, 1 501 artigos contrafeitos, com um valor estimado de cerca de 70 mil euros, na localidade de Vilarinho do Bairro, concelho de Anadia, informaram as autoridades esta terça-feira.

Segundo a mesma fonte, no âmbito de uma ação de fiscalização ao mercado semanal de Vilarinho do Bairro, os militares da GNR detetaram várias bancas com diverso material contrafeito, que tinham como destino a introdução e venda ao público, o que culminou na apreensão de 1 501 artigos de vestuário.

Na sequência desta ação foram identificadas três mulheres e quatro homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 36 anos, por suspeita do crime de contrafação e uso ilegal de marca, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Anadia.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.

A GNR relembra que o objetivo principal deste tipo de ações é prevenir e reprimir a criminalidade, principalmente no que diz respeito ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.