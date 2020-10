A GNR, através do Posto Territorial de Aveiro, apreendeu, no dia 2 de outubro, quatro armas e identificou um homem de 61 anos por violência doméstica, na freguesia de Eixo, concelho de Aveiro, informaram hoje as autoridades.

Na sequência de uma investigação pelo crime de violência doméstica, foi possível apurar que o suspeito injuriou e ameaçou, com arma de fogo, a mulher de 59 anos. Os militares realizaram uma busca domiciliária, onde foram apreendidas quatro espingardas caçadeiras e 83 cartuchos.

A vítima foi encaminhada para uma casa de abrigo, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Aveiro.