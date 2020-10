Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira na nossa região. São inúmeros os relatos nas redes sociais de ultilizadores que sentiram o pequeno abalo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi registado pelas 11h42 nas estações da Rede Sísmica do Continente, com um epicentro localizado a cerca de 35 km a Oeste-Noroeste do Cabo Mondego.