Treze dos 14 utentes que residem no lar residencial de Vilarinho do Bairro da APPACDM (Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) estão infetados com Covid-19, assim como duas funcionárias. A informação foi confirmada ao JB por Maria Alexandra Neves, diretora da instituição.



Segundo a responsável, os 13 casos foram confirmados na passada quinta-feira, quando dois utentes daquele lar e que frequentam a Formação Profissional começaram a apresentar sintomas.



“Neste momento, estão todos bem, assintomáticos, à exceção de uma colaboradora, que apresenta sintomas”, explicou Alexandra Neves, que tranquiliza as famílias, avançando que a desinfeção do lar já foi realizada por uma equipa da GNR após solicitação da Proteção Civil Municipal.



“O utente que testou negativo também foi imediatamente isolado dos restantes”, avança a responsável, dando nota de que “ao dia de hoje todos se encontram bem”.



Alexandra Neves explica que o surto poderá ter tido origem num contacto dos dois residentes deste lar que frequentam a Formação Profissional com uma jovem do CAO (Centro de Atividades Ocupacionais).

