Atleta do Sporting André Santos distinguido pelo IPDJ

André Santos foi distinguido pelos resultados obtidos no Campeonato do Mundo de seniores da WAKO em 2019. O atleta bairradino, de 23 anos, representa a seleção nacional desde os 15.

André Santos, atleta que representa profissionalmente o Sporting Clube de Portugal e que treina no Curigym, foi no passado dia 6 de novembro distinguido pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. com o prémio de Mérito Desportivo pelos resultados desportivos obtidos no Campeonato do Mundo de Seniores da WAKO que decorreu em Sarajevo, de 19 a 27 de outubro de 2019.

Este reconhecimento foi proposto pela FPKMT, ao IPDJ, após ter sido verificado o cumprimento dos requisitos legais.

André Santos, atleta nascido e criado em Anadia, tem feito uma carreira desde amador até profissional de nível mundial. Treinado sempre pelo seu pai, Paulo Santos, mentor do Ginásio Curigym, tem como objetivo deixar uma marca histórica neste desporto (KickBoxing. Aos 23 anos está a um passo de ser o atleta português mais medalhado de todos os tempos nos campeonatos da Europa e do Mundo.

De salientar que o atleta bairradino ainda é o atual campeão da Europa WAKO, é o n.º 1 do Ranking Mundial, categoria 63.5kg, WAKO, e recentemente foi-lhe atribuído, de novo pelo IPDJ, o estatuto de Atleta de Alto Rendimento. É atleta da Seleção Nacional desde os 15 anos.

