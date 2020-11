Em direto: Ex-alunos da ESOB partilham experiências na área da ciência

“O meu lugar na ciência: passado, presente e futuro” é o tema do webinar “Café com(s)ciência”, a ser transmitido hoje, dia 24 de novembro, Dia Nacional da Cultura Científica.

Numa organização do Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, em parceria com o Jornal da Bairrada, a iniciativa tem como convidados antigos alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, que trabalham na área da ciência.

Assista aqui: Webinar Café Com(s)Ciência

O Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro foi reconhecido, em 2018, como membro da Rede de Clubes Ciência Viva promovida pela Agência Nacional para a Cultura Científica. Este clube engloba todas as atividades de promoção da cultura científica do AEOB, desde o pré-escolar ao ensino secundário.