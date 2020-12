Certificação dos Caminhos de Santiago apresentada em Águeda

A Turismo Centro de Portugal (TCP) escolheu Águeda para a apresentação do processo de certificação dos Caminhos de Santiago e firmou um protocolo de parceria com os municípios que fazem parte do Caminho Central Português.

A sessão decorreu no dia 17 de dezembro, no Centro de Artes de Águeda, onde foi rubricado aquele acordo que prevê que a TCP seja a entidade gestora deste caminho, promovendo o processo de certificação no território da Região Centro, que envolve os municípios de Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ferreira do Zêzere, Alvaiázere, Ansião, Penela, Condeixa-a-Nova, Coimbra, Mealhada, Anadia, Águeda e Albergaria-a-Velha.

No decorrer da sessão, a Associação de Peregrinos Via Lusitana apresentou o trabalho já realizado tendo em vista o processo de certificação deste caminho. Para além de definir as zonas de descanso de peregrinos e acautelar a limpeza e sinalética dos caminhos, será possível, com este processo de certificação, impulsionar o turismo religioso e incrementar o nível de atração dos territórios.

Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, na abertura da sessão, frisou a importância de se associar ao turismo de cariz religioso a promoção dos recursos naturais e históricos do concelho, como o comboio do Vouga, as igrejas e capelas seculares ou ainda as paisagens naturais.

Segundo um estudo da TCP, em 2019 houve um total de 347.578 peregrinos que fizeram este caminho, a que corresponde um crescimento, em 8 anos, de quase o dobro (183.366 em 2011).