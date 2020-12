GNR: Nove detidos por tráfico de droga em Águeda e Aveiro

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), deteve ontem, dia 2 de dezembro, cinco homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 58 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Águeda e Aveiro.

De acordo com as autoridades, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de um ano, os militares da GNR encetaram diligências policiais que culminaram na realização de 12 buscas domiciliárias e oito buscas em veículos. Para além dos nove detidos, uma mulher e um homem de 21 e 27 anos, respetivamente, foram constituídos arguidos por suspeitas de atividade criminosa.

No decorrer desta ação foi apreendido o seguinte material: 896 doses de heroína; 459 doses de cocaína; 239 doses de haxixe; Cinco armas de fogo, duas das quais alteradas; Diversas peças de outras armas; Dezenas de munições de diversos calibres; Cerca de 20 000 euros em numerário; Diversos objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes.

Os detidos foram presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação de medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço dos Destacamentos Territoriais de Águeda e Aveiro, do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro, da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Lisboa, da Unidade de Intervenção (UI) e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).