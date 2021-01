Gala Desportiva da Mealhada adiada

A 15.ª Gala Desportiva do Município da Mealhada, que estava agendada para dia 25 de janeiro, foi adiada, tendo em conta as atuais restrições decorrentes da pandemia.

A Gala Desportiva do Município da Mealhada realiza-se há 15 anos, com o objetivo de reconhecer o trabalho realizado no concelho em prol do desporto, premiando aqueles que ao longo da sua vida (e habitualmente em cada ano) contribuíram para o seu desenvolvimento.

Este ano, dado que alguns dos clubes não conseguiram terminar os respetivos campeonatos, a autarquia optou por uma cerimónia em que serão homenageadas as associações desportivas locais inseridas em quadros competitivos regulares. A nova data da Gala não está ainda definida.