Município de Oliveira do Bairro continua a investir na rede viária

O Município de Oliveira do Bairro continua o investimento na sua rede viária, com a realização de trabalhos de pavimentações, infraestruturas e sinalização horizontal de segurança por todo o concelho.

As mais recentes empreitadas estão a realizar-se na Rua N.ª Sra. da Alumieira, na Lavandeira, e na Rua Santos Ferreira (na foto), na Póvoa do Forno, num investimento total de cerca de 133 mil euros.

Na Rua N.ª Sra.ª da Alumieira, estão a ser realizados trabalhos de infraestruturas de águas pluviais, de reconstrução de muro de suporte e de pavimentação, numa via que é, de acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “uma porta de entrada no nosso concelho e que há muito necessitava desta intervenção”.

Relativamente à Rua Santos Ferreira, na Póvoa do Forno, estão também a ser realizados trabalhos de infraestruturas de águas pluviais, de estabilidade e contenção e de pavimentação. Serão ainda realizados trabalhos de sinalização e segurança.

Sobre esta intervenção, Duarte Novo mostrou-se “bastante satisfeito, porque é uma via que sofreu há alguns anos uma derrocada e estava em mau estado, tendo agora sido possível intervir, após termos conseguido adquirir terrenos a poente e negociar cedências junto de proprietários confinantes”.

Para o autarca de Oliveira do Bairro, são intervenções “há muito aguardadas pela população e que agora avançam para melhoria da qualidade de vida de quem ali vive ou passa”.

Para além destas duas ruas, mais de três dezenas de outras vias, por todo concelho, estão a beneficiar de trabalhos de sinalização horizontal de segurança, nomeadamente de marcas rodoviárias da faixa de rodagem e pintura de passadeiras, num investimento que ascende aos 60 mil euros.

Duarte Novo explica que esta empreitada “não impede futuras intervenções de melhoria nas pavimentações das mesmas vias, que estão já a ser planeadas”, tendo avançado agora com a sinalização horizontal “por questões de segurança, para condutores e peões”.

Recorde-se que, em 2020, o Município de Oliveira do Bairro investiu cerca de 2 milhões de euros em pavimentações de estradas no concelho.