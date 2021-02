Concurso de Leitura em formato online

Em formato online, via Zoom, entre as 14 e as 19h. É desta forma que vai decorrer a Fase Municipal do Concurso Intermunicipal de Leitura, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), no próximo dia 24 de fevereiro.

A sessão de abertura conta com uma intervenção da vereadora da Câmara Municipal de Anadia, com o Pelouro da Educação, Jennifer Pereira, a que se seguirá a participação dos alunos, a partir de casa.

A Fase Municipal conta com a presença de 23 alunos dos 1.º, 2.º, 3.º Ciclos, Ensino Secundário e Centro Qualifica, apurados na Fase de Escola, realizada no Agrupamento de Escolas de Anadia, Colégio Nossa Senhora da Assunção, nos Salesianos de Mogofores e no Centro Qualifica. Neste segundo momento do CIL, os participantes prestarão provas de leitura e de compreensão sobre as obras selecionadas para os quatro ciclos de ensino.

O júri do concurso será composto por Isabel Nina, coordenadora interconcelhia da Rede de Biblioteca Escolares, Lisete Cipriano, responsável pela Biblioteca Municipal de Ílhavo e Albano Jorge, escritor e ator de Anadia.

A sessão terminará com umas breves palavras do Júri que anunciará os finalistas, por nível de ensino, e uma curta intervenção da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso.

Os vencedores da Fase Municipal irão representar o Município de Anadia na Fase Final do CIL que terá lugar no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, a 17 de abril.