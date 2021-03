Área de proteção para peões na EN 1 junto ao Hospital de Águeda

A Câmara de Águeda está a fazer uma experiência, com a colocação de piso anti-derrapante junto ao Hospital da cidade, para depois replicar noutros locais do concelho.

Para já, a experiência avançou na semana passada junto a duas passadeiras, nas imediações daquela unidade de saúde, “inserida numa lógica de promoção de segurança rodoviária”, refere a Câmara, apontando que este “tubo de ensaio” servirá para ser aplicado noutras áreas da cidade, consideradas de maior risco de acidentes rodoviários e/ou atropelamentos.

Nestas áreas, em ambas as faixas de rodagem e de uma forma intercalada, “foi aplicado pelos serviços municipais, um produto à base de resinas com alta aderência e plasticidade, que, em caso de travagem, faz com que as viaturas não derrapem e parem mais rapidamente, evitando potenciais acidentes”.

Segundo a autarquia, a aplicação desta medida poderá, por um lado, ter um efeito dissuasor, uma vez que, pela sua cor avermelhada, induzirá o condutor a uma maior contenção na velocidade e, por outro lado, permitirá prevenir tanto os acidentes rodoviários como potenciais atropelamentos, devido ao material de grande aderência.

“Esta é uma experiência utilizando um produto com características inovadoras que tem por objetivo a prevenção e promoção da segurança rodoviária, bem como a proteção dos peões”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que após esta fase de teste da aplicação desta medida, será possível avaliar tanto a durabilidade da resistência do material em caso de travagens como a manutenção da cor, os dois fatores diferenciadores desta medida.

A escolha do local para a aplicação piloto deste material foi estratégica, junto à passadeira em frente ao Hospital Conde Sucena e a outra próximo da central de camionagem, zonas centrais e na confluência da EN1, onde o fluxo de tráfego é intenso e o perigo de acidente é maior.