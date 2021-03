Câmara de Águeda plantou 7.150 árvores no último ano

As contas foram avançadas por ocasião do Dia Mundial da Árvore, com a autarquia a plantar 12 carvalhos no parque de Alta Vila.

A Câmara de Águeda plantou 7.150 árvores em todo o concelho no último ano. As contas foram avançadas por ocasião do Dia Mundial da Árvore, com a autarquia a considerar que esta ação faz parte da estratégia desenvolvida, ao longo dos últimos anos, num “trabalho de conservação e gestão da mancha florestal do concelho, o maior do distrito de Aveiro, implementando projetos em toda a área do município que passam não só pela reabilitação como pela reflorestação”.

“Esta é uma preocupação e aposta objetiva do Município, consciente de que é através das medidas que implementamos em todo o concelho, e que são exemplo e modelo a seguir para outros municípios da região e do país, que contribuímos para a preservação ambiental e para a qualidade de vida das gerações futuras”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando, neste ação, o trabalho que é realizado “de uma forma constante e sustentada pelos sapadores florestais e pelos serviços municipais na área do ambiente”.

Segundo a autarquia, as medidas e ações concretas que a Câmara de Águeda implementa , numa política municipal de aplicação de boas práticas ambientais, permitiram ao município atingir um índice superior a 80%, em 2020, no índice de sustentabilidade, um indicador atingido apenas por nove municípios do país, e pelo qual recebeu mais uma vez o galardão Bandeira Verde ECOXXI.

A propósito do Dia Mundial da Árvore, o executivo plantou 12 Carvalhos Alvarinho (Quercus Róbur L.) no Parque de Alta Vila. Neste momento simbólico, para além destas árvores, foi plantada uma da mesma espécie oferecida pelo ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), numa ação regional para assinalar esta efeméride.

“Ao plantarmos estas árvores no Parque de Alta Vila, para além do simbolismo associado ao Dia Mundial da Árvore, mantemos o propósito de renovar de vida um parque que é um ex-libris de Águeda”, disse Jorge Almeida, convidando a população a desfrutar deste espaço de excelência natural.

“Mantemos a nossa aposta na preservação ambiental e na (re)florestação de espécies autóctones e para tal replicamos as medidas e intervenções um pouco por todo o concelho, nas várias freguesias”, frisou Jorge Almeida, acrescentando que se trata de um posicionamento estratégico com vista à aplicação de boas práticas de sustentabilidade ambiental e de engenharia natural.

De referir, a título de exemplo, a intervenção que está a ser realizada, desde Dezembro, nas margens dos rios Águeda e Alfusqueiro, no âmbito do LIFE Águeda – Ações de Conservação e Gestão para Peixes Migradores da Bacia Hidrográfica do Vouga. Nesta ação em concreto, que se prolonga até final do ano, para além da renaturalização dos habitats ribeirinhos e controlo e erradicação das espécies exóticas invasoras, começaram, esta semana, a ser plantadas 1.500 árvores para jusante de Águeda e outras 1.500 para montante.