Anadia vence SC Braga B e mantém viva a esperança da Liga 2

O Anadia conquistou a primeira vitória em casa na fase de acesso à Liga Portugal 2 – Zona Norte. Foi contra o SC Braga B, por 3-1, e parte para a última jornada com tudo em aberto. Terá de ganhar em Pevidém e esperar que o Trofense perca com o SC Braga B.

Consciente que só a vitória lhe interessava, o Anadia cedo chegou à vantagem por intermédio de Ricardo Barros, que correspondeu da melhor maneira a um centro de Tiago Melo.

A meio da primeira parte, o avançado bairradino podia ter bisado e, logo a seguir, foi Manuel Gama a evitar o empate a Vítor Gabriel.

Aos 24 minutos deu-se o caso do jogo: Zé Lopes e Vítor Gabriel disputaram a bola dentro da área e o árbitro, numa decisão errada, assinalou pontapé de penalty, convertido pelo próprio Vítor Gabriel.

Até ao intervalo, o equilíbrio imperou e com uma oportunidade de golo para cada lado.

No segundo tempo, o SC Braga B, através de transições rápidas, tentou mudar o rumo do jogo. Quem o mudou foi Miguel Valença a partir do banco. Com as mexidas verificadas, o Anadia ganhou ascendente e um lance em que fica a reclamar pontapé de penalty por falta sobre Fausto Lourenço, a bola sobrou para Tiago Melo, que fuzilou a baliza bracarense.

Perto do final, num pontapé de fora da área, Fausto Lourenço deu outra expressão ao resultado, numa vitória que não sofre contestação.

Agora há que continuar a sonhar nos últimos 90 minutos que podem ser de história para o Anadia.

FOTO: Carlos Palavra