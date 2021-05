CERCIAG: Incluir, promover e integrar através do emprego

A formação profissional na CERCIAG é um dos temas do caderno “Emprego & Formação” do JB.

O Departamento de Formação da CERCIAG, credenciado pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), recebeu cerca de meio milhar de formandos nos últimos cinco anos.

Em áreas como a Carpintaria, Cerâmica, Serralharia, Costura, Jardinagem, Práticas Administrativas, Serviços Gerais, Restauração, a instituição forma, integra, acompanha e coloca na vida ativa os seus alunos através do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade. Este é o atual programa que regulamenta e financia os serviços de formação e emprego da CERCIAG, cuja abrangência são os concelhos de Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga.

Atualmente a acompanhar 100 formandos nos seus postos de trabalho, a CERCIAG atingiu no ano passado o maior número de alunos em formação dos últimos 5 anos, com um total de 122. Nos protocolos de formação prática em contexto de trabalho, com empresas e outras entidades, o ano de 2020 trouxe 16 parcerias e um número de 70 formandos atingidos.

Esta reportagem faz parte do caderno “Emprego & Formação” que poder ler na íntegra na edição impressa de 27 de de maio ou então aqui.