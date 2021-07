Bairrada recebe 1.º Encontro Nacional de Datsun 1200

O evento contará com a participação de 30 carros Datsun 1200, vindos de vários pontos do país.

Integrado nas comemorações do Centenário das Caves São João, realiza-se amanhã, sábado, o 1.º Encontro Nacional de Datsun 1200 da Bairrada.

A concentração está marcada para as 9h30, nas Caves São João. Aí será servido o pequeno-almoço, seguido de uma visita às Caves. Os carros rumarão então à Quinta de Poço do Lobo, na Pocariça. O almoço é no restaurante Pedra & Cal, em Cantanhede. O Encontro terminará com entrega de lembranças.

Homenagem a José Megre

Durante o evento, que foi adiado um ano devido à pandemia, será também prestada uma homenagem a José Megre, o piloto todo-o-terreno português, que faleceu em 2009, aos 66 anos. Foi co-fundador do Clube Todo-o-Terreno 1982 e do Clube Aventura 1984, organizador de eventos desportivos de todo-o-terreno em Portugal, criou o Rali Transibérico e a Baja Portalegre 500, a Baja Portalegre e a Baja Portugal, o Rali de Fronteira e o Raid Transportugal.

Realizou várias expedições em automóvel na Europa, em Africa, na Ásia e na América, tendo visitado 193 dos 194 países reconhecidos do mundo (só faltou o Iraque). Foi o primeiro português a organizar uma equipa para participar no Paris-Dakar, em jipes UMM, nas edições de 1982, 1983 e 1984. Organizou e participou em inúmeras expedições para viaturas 4X4 com extensões que variaram entre 10 e 25.000 quilómetros.

Foi reconhecido, ao longo da vida, com vários prémios e será homenageado neste Encontro na Bairrada.