Da Serra do Caramulo à Pateira em 100 km de trilho

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Anadia, Águeda e Arouca e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 22 de julho de 2021

Da Serra do Caramulo à Pateira, das aldeias de granito ao betão da cidade, Águeda oferece inúmeros atrativos e locais que merecem uma visita nos mais de 100 kms dos 10 trilhos pedestres e cicláveis existentes.

Nesta dezena de desafiantes trilhos que integram mais de 60 pontos de interesse dispersos pelas freguesias do concelho, os exploradores do pedal e do bastão podem tonificar a massa muscular e deleitarem-se com a paisagem natural ou as marcas humanas impressas pelo homem neste território tão heterogéneo.

O Trilho do Rio Águeda, do Vale Serrano, de Lourizela, dos Arrozais e da Pateira ao Águeda, são alguns exemplos da oferta de Águeda a este nível.

Integrados numa extensa rede de percursos pedestres de pequena rota, Águeda tem também três trilhos LIFE que levam o visitante, ao longo de quase 23 km, à descoberta do romantismo bucólico da várzea do rio Águeda, dos habitats, bosques e galerias ribeirinhas, refúgio e sustento de espécies da fauna.

