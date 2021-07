Instalada nova criação na Pateira em Óis da Ribeira

Um novo pórtico em madeira ilustrando a imagem “I Love Pateira” foi a forma – mais uma – encontrada pela Junta de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira, para criar uma nova imagem de marca da maior lagoa da Península Ibérica.

O Baloiço criado no ano passado, as atratividades ao longo do parque e a criação de um novo bar, têm atraído milhares de pessoas a este parque e à Pateira nos últimos tempos.

Esta iniciativa da Junta de Freguesia teve o apoio da Câmara Municipal de Águeda.

A nova atração, logo neste primeiro fim de semana e segundo a autarquia local, atraiu “centenas de pessoas que ali quiseram tirar fotos e ver a estrutura” e, nas redes sociais, “na segunda-feira já tinha sido visto por perto de 30 000 pessoas”.