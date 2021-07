Sabia que Arouca tem a maior ponte pedonal suspensa do mundo?

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Anadia, Águeda e Arouca e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 22 de julho de 2021

Desde há uns meses, há um motivo adicional para ir até Arouca. Mais uma vez em pleno Arouca Geopark, património da UNESCO, existe agora, entre o céu e as águas do Paiva, a 516 Arouca, uma ponte pedonal, suspensa, 175 metros acima do rio Paiva – a maior ponte pedonal suspensa do mundo.

Para chegar, pode fazê-lo através dos Passadiços do Paiva, mais concretamente na entrada do Areinho, ou, se preferir um percurso menos exigente, pode dirigir-se à freguesia de Alvarenga. Aí, poderá deixar o carro nos parques da Feira ou nos do campo de futebol e fazer o restante percurso a pé, por entre caminhos antigos, que cruzam campos e lugares pitorescos como a Vila e a Chieira.

A travessia pode ser feita nos dois sentidos – ida e volta, ou então só de ida, prosseguindo neste caso para os Passadiços do Paiva (o bilhete da ponte inclui o acesso a esta infraestrutura) ou prosseguir para o centro histórico de Alvarenga, de acordo com a entrada que tenha escolhido. Muitos metros ao longo dos quais vai poder observar e registar uma natureza ímpar e viver uma experiência inesquecível.

