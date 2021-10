Perfichapa dá 5600 euros a colaboradores com filhos em idade escolar

A empresa de Águeda abriu este ano filiais no Seixal e em França e para 2022, estão mais duas aberturas previstas. Ainda este ano deverá ser lançada a primeira pedra da nova sede, num investimento de 10 milhões de euros.

A Perfichapa acaba de entregar 56 cheques de 100 euros, um por cada filho de colaborador em idade escolar, do 1.º ano ao ensino superior. Uma forma de premiar o empenho e dedicação dos trabalhadores, ajudando na compra de manuais e/ou material escolar e que reflete a filosofia da empresa, de aposta na formação.

Presente na entrega dos cheques, no valor total de 5600 euros, esteve o presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, que entendeu esta ação como “um sinal muito positivo”, de uma empresa “em grande desenvolvimento e que mostra grande vontade de crescer”, desejando que “iniciativas como esta se expandissem a outras empresas e que os empresários percebessem que este é o caminho a percorrer”.

A iniciativa acontece pelo segundo ano consecutivo, mas com acréscimo de valor. “No ano passado foram 37 cheques, também de 100 euros cada, mas este ano são 56, fruto do aumento do número de colaboradores”, explicou ao JB o administrador Carlos Pereira. Em dois anos, a Perfichapa recrutou 60 trabalhadores, tendo hoje cerca de uma centena. Neste período também o volume de negócios duplicou, e ultrapassou os 20 milhões de euros.

Criada em 2005, em Águeda, a Perfichapa, empresa de comércio de produtos siderúrgicos, abriu no ano passado uma filial na Batalha e este ano, outras duas, no Seixal e também em França. Para o início de 2022, está na calha a abertura de mais duas filiais: Mirandela e Espanha.

Para este ano ainda, está previsto o lançamento da primeira pedra da nova sede, a 200 metros da atual, com frente para a A25 e para o IC2, numa área com mais de 50 mil m2 e que representa um investimento de 10 milhões de euros.

