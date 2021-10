Seniores de Oliveira do Bairro vão receber kit “65 em Festa”

No âmbito do Dia Internacional do Idoso e do Dia Mundial da Terceira Idade, assinalados anualmente a 1 e 28 de outubro, o município vai voltar a promover a iniciativa “65 em Festa”.

Os seniores com mais de 65 anos que se inscreverem na iniciativa, vão receber um kit que inclui um vale de compras no valor de 10 euros, para utilização nos estabelecimentos comerciais aderentes do concelho, um saco de compras reutilizável e o jogo de cartas “Descobrir o concelho de Oliveira do Bairro”.

As inscrições são realizadas nas Juntas de Freguesia da respetiva área de residência até ao próximo dia 10 de outubro.

Os kits poderão ser levantados na Feira da Idade Maior, evento que se vai realizar nos dias 6 e 7 de novembro, no Espaço Inovação, em Vila Verde, promovido pelo município em parceria com o projeto “Oliveira do Bairro + Coesão”.

Relativamente aos Vales 65 em Festa, que integram os kits entregues aos seniores, estes podem ser utilizados nos estabelecimentos comerciais do concelho de Oliveira do Bairro que se associem à iniciativa.

Recorde-se que a iniciativa “65 em Festa”, já com tradição no Concelho de Oliveira do Bairro, não se realizou em 2020, por força das restrições impostas no âmbito da pandemia, tendo sido adaptada a esse contexto, com a oferta do kit.

A vereadora do Pelouro da Idade maior, Lília Ana Águas, explica que a iniciativa tem como objetivos “homenagear os nossos munícipes com mais de 65 anos, que tanto contribuíram para o que somos hoje, enquanto pessoas, comunidade e Município, e retribuir com o nosso carinho, respeito e profundo agradecimento por tudo o que nos deram e representam nas nossas vidas”.