Anadiense Pedro Miguel Gonçalves fará 2.ª participação no Rally Legends

O piloto anadiense Pedro Miguel Gonçalves carimba a sua segunda participação no Rally Legends Luso Bussaco este fim de semana. Depois de uma primeira participação em 2019, onde a equipa se estreou com um 2.º lugar na sua classe, este ano mantém-se “o espírito de sempre, que passa por nos divertirmos ao máximo, ficando o resultado para segundo plano”, afirmou o piloto ao JB. Este ano, a equipa Serena Motorsport participa na classe de Míticos.

Em 2019, o carro foi construído de raiz, na Serena, Oliveira do Bairro, daí o nome da equipa, Serena Motorsport. “Gostava de deixar um agradecimento a esta equipa, somos todos colegas, trabalhamos juntos na Citroen, em Aveiro: Diogo Nogueira, Simão Oliveira, Jorge Teixeira, Frederico Salgado e a minha navegadora, Andreia Soares.”

Os agradecimentos estendem-se aos patrocinadores “e a todos os que permitem que isto seja possível”.

No passado mês de setembro, a equipa Pedro Miguel/Andreia Soares participou no Circuito Leiria LIZITÁLIA MOTORSHOW, tendo ficado em 2.º lugar. “Foi a primeira participação da equipa numa prova de regularidade, onde prevaleceu a experiência, o espírito, a diversão, o convívio, a união, e a vontade de voltar.”

O foco agora é o Rally Legends Luso Bussaco, que arranca esta sexta-feira.

Programa da prova

O Rally Legends Luso-Bussaco, que já é uma referência na região Centro do país, tem agendado para sexta-feira (dia 5) as verificações técnicas e documentais, estando reservado para as 21h45 a partida simbólica da competição junto ao Grande Hotel de Luso.

No dia seguinte, sábado (dia 5), a partida do Rally Legends Luso-Bussaco terá lugar às 10h, com a primeira especial da secção inaugural, Algeriz, marcada para as 10h48, repetida às 12h26. A terceira e quarta secção terá lugar com dupla visita a Monte Novo (15h43 e 17h21). A quinta secção, quiçá a mais aguardada da prova, está marcada para as 21h40 e 21h57 com a BOUCLE César Torres, com a primeira viatura a entrar em arque fechado às 22h12, na Alameda Bissaya Barreto, junto a Grande Hote de Luso.

Para domingo (dia 7), disputa-se a segunda etapa, com a organização a contemplar a magnífica especial do Bussaco, às 10h48 e 12h21, estando a chegada ao Palace Hotel do Bussaco prevista para as 12h56. A entrega de prémios efetuar-se-á às 16h, na Avenida Emídio Navarro, no coração de Luso.

O Rally Legends Luso-Bussaco terá um total de 183,09 quilómetros, 56,52 dos quais disputados ao cronómetro ao longo de duas etapas e sete secções.