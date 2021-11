Distrito de Aveiro tem a segunda melhor balança comercial do país

Os dois distritos que incluem concelhos da Região da Bairrada, Aveiro e Coimbra, exportaram mais nos primeiros oito meses deste ano do que em igual período de 2020 e de 2019, retomando o ritmo dos anos anteriores à pandemia.

No caso de Aveiro, as vendas no exterior foram de 5,3 mil milhões de euros, um acréscimo de 1,1 mil milhões em comparação com o ano passado, e mais 482 mil euros do que no período de janeiro a agosto do ano de pré-pandemia.

As empresas de Coimbra seguiram uma tendência semelhante, com vendas totais de mil milhões de euros em mercadorias. O que significa mais 195 mil euros do que em 2020 e um acréscimo de 77 mil euros em relação ao valor alcançado no ano anterior.

O distrito de Aveiro assegura a terceira posição entre as regiões mais exportadoras, apenas atrás de Lisboa e Porto e à frente de Braga e Setúbal. O distrito de Coimbra encontra-se na décima posição, atrás de Viseu e Viana do Castelo, e em melhor posição que Beja e Bragança.



