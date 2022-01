Anadia FC Futebol SAD garante quatro reforços

Na tentativa de inverter a classificação atual, onde ocupa os últimos lugares na Zona Norte da Liga 3, a SAD do Anadia FC reforçou, de uma assentada, o plantel com quatro jogadores, de modo a colmatar algumas lacunas detetadas pelo treinador Alexandre Ribeiro. E a entrada e saída de jogadores poderá não ficar por aqui.

Com a abertura do mercado de transferências de inverno, são vários os clubes que retocam os seus plantéis com entrada e saída de jogadores, para o que resta da temporada.

Na Zona Norte da Liga 3, o Anadia FC Futebol SAD, com 9 jogos por disputar e que ocupa a 10.ª posição, o que lhe daria direito, caso o campeonato terminasse agora, a lutar pela fase manutenção e descida, com o claro objetivo de sair dos últimos lugares, reforçou o plantel com quatro jogadores: Gustavo Fernandes (ex-Inter de Bebedouro), defesa central brasileiro de 22 anos, que faz a sua estreia no futebol europeu; Miranda (ex-Estrela da Amadora), médio defensivo brasileiro de 23 anos; Tiago Baptista (ex-Cova da Piedade), médio ofensivo de 26 anos, com o registo de 13 jogos e um golo; e o avançado brasileiro Tocantins, ex-São João de Ver, de 26 anos, com passagens pelo Torreense, Estoril e Vilafranquense.