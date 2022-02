Anadia volta a ganhar fora de casa

Depois de dar a vitória no terreno da Oliveirense, Tocantins voltou a ser decisivo ao assinar o segundo golo do Anadia (2-1), que garantiu três preciosos pontos na casa de um adversário direto, o Montalegre, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga 3 – Série A.

Foi a quarta vitória fora do Anadia, que manteve a 9.ª posição com 23 pontos e, com um jogo a menos, ainda sonha com os quatro primeiros lugares.