Incêndio na Nanlito (ZI de Oiã) ainda em resolução

Foto: Junta de Freguesia de Oiã

Permanecem, nesta manhã de sábado, alguns operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro na Tornearia Mecânica Nanlito, na Zona Industrial de Oiã, onde esta madrugada deflagrou um incêndio.

O alerta foi dado cerca das 2h15, pelo guarda noturno daquela zona industrial, que ao avistar fumo, avisou a GNR.

No local, estiveram 17 operacionais de Oliveira do Bairro e 13 de outras corporações da região, nomeadamente Águeda, Vagos, Ílhavo, Aveiro Novos e Aveiro Velhos, e ainda dois elementos da GNR de Oliveira do Bairro.

Àquela hora, não se encontrava ninguém na empresa e não há feridos a registar.

Esta manhã, os Bombeiros de Oliveira do Bairro continuam no local, com a preocupação a incidir no andar de cima da empresa, onde se encontrava muito material.

A Nanlito iniciou a sua atividade há 32 anos, dedicando-se ao fabrico, manutenção e reparação de peças em diversos tipos de matéria-prima tais como metais ferrosos, metais não-ferrosos e polímeros. Tem uma vasta experiência na área, com conhecimentos na área da tornearia, fresagem, retificação, serralharia, desenho em AutoCad, CNC, entre outras.